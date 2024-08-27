В Приморье народный синоптик объявил о появлении опасного тайфуна над Японским морем. Об этом и других возможных ударах стихии, а также климатических изменениях рассказал синоптик портала «Маглипогода», сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии