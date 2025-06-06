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Россиянам назвали допустимые сроки хранения окрошки

Россиянам назвали допустимые сроки хранения окрошки

Окрошка — одно из самых рискованных с точки зрения пищевой безопасности блюд из-за сочетания скоропортящихся ингредиентов и условий хранения, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

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