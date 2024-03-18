Песков: слова Путина о возможном обмене Навального показывают его открытость

Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, слова Владимира Путина о готовности РФ обменять Алексея Навального (был внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) показывают открытость российского лидера.
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