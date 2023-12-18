Мисс Франции — 2024 раскритиковали за короткую стрижку

Впервые в истории конкурса «Мисс Франция» победительницей стала девушка с короткими волосами и несколько нетрадиционными стандартами красоты, что вызвало критику от некоторых зрителей и экспертов, которые считают, что такие участницы не соответствуют идеалам современности.