Мисс Франции — 2024 раскритиковали за короткую стрижку

Впервые в истории конкурса «Мисс Франция» победительницей стала девушка с короткими волосами и несколько нетрадиционными стандартами красоты, что вызвало критику от некоторых зрителей и экспертов, которые считают, что такие участницы не соответствуют идеалам современности.
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