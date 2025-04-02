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Ситуация в Белгородской области ночью 2 апреля: наращивание сил, сложности

Ситуация в Белгородской области ночью 2 апреля: наращивание сил, сложности

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru  Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Российские военные корреспонденты и эксперты продолжают следить за развитием событий в Белгородской области, куда пытаются прорваться силы украинской армии.

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