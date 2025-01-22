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Ростовский телецентр перестал пропускать синоптиков для проверки качества воздуха

Ростовский телецентр перестал пропускать синоптиков для проверки качества воздуха

На протяжении пятидесяти лет сотрудники гидрометслужбы проводили мониторинг качества атмосферного воздуха на территории телецентра в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону.

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