Шестой спутник Сатурна в объективе

С нами не соскучишься!

Шестой по величине спутник Сатурна, Энцелад, имеющий 504 километра в поперечнике, является предметом пристального внимания ученых, и это в значительной степени из-за его впечатляющих активных гейзеров и возможного подземного океана с жидкой водой.