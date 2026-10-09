Saudi Aramco возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Восток-Запад"

Saudi Aramco возобновила прокачку нефти через трубопровод "Восток – Запад" в Саудовской Аравии. Министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд подтвердил восстановление после ударов хуситов.
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