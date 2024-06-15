Индекс страха и жадности разошелся с динамикой Bitcoin два дня подряд

Быкам Bitcoin не хватило сил оформить сильный отскок курса 12-го июня, в полноценный растущий тренд. Медведи обрушили рынок 13-го числа до минимумов июня, а 14-го их переписали, протестировав в моменте отметку $64 000.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии