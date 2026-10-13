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Царьград

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В Новороссийске обсудят инвестиции и ливневки на совещании

В Новороссийске обсудят инвестиции и ливневки на совещании

Администрация Новороссийска 9:00 проведёт аппаратное совещание, в ходе которого рассмотрят комплектование детских садов, работу ливнеотведения, итоги инвестиционной деятельности за девять месяцев 2026 года и завершившийся летний противопожарный период.

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