Отношения между Китаем и Науру развиваются динамично и приносят плодотворные результаты -- МИД КНР

Пекин, 24 января /Синьхуа/ -- Отношения между Китаем и Науру демонстрируют устойчивую динамику с плодотворными результатами после того, как две страны возобновили дипломатические отношения на уровне послов на основе принципа одного Китая год назад.
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