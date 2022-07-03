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Кадыров: отступая из Лисичанска, войска Украины наносили максимальный ущерб инфраструктуре города

Кадыров: отступая из Лисичанска, войска Украины наносили максимальный ущерб инфраструктуре города

Отступая из расположенного в Донбассе города Лисичанска, войска Украины наносили максимальный ущерб инфраструктуре данного населенного пункта.

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