Автоэксперт Попов напомнил о важных правилах эксплуатации машины в жару

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал в беседе с RT о том, как защитить автомобиль в жаркую погоду. «Лобовые и боковые стёкла можно закрыть шторками разных вариантов для того, чтобы не нагревалась машина», — сказал Попов.