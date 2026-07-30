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RT Russia

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Автоэксперт Попов напомнил о важных правилах эксплуатации машины в жару

Автоэксперт Попов напомнил о важных правилах эксплуатации машины в жару

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал в беседе с RT о том, как защитить автомобиль в жаркую погоду. «Лобовые и боковые стёкла можно закрыть шторками разных вариантов для того, чтобы не нагревалась машина», — сказал Попов.

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