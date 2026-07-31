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Zero Hedge

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Wheat Prices March Higher As Intensifying Black Sea Fighting Fuels Food Security Fears

Wheat Prices March Higher As Intensifying Black Sea Fighting Fuels Food Security Fears

Wheat Prices March Higher As Intensifying Black Sea Fighting Fuels Food Security Fears Wheat futures are climbing after Ukraine's Black Sea ports came under renewed Russian fire, with three dry-cargo ships struck in recent days.

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