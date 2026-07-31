Wheat Prices March Higher As Intensifying Black Sea Fighting Fuels Food Security Fears Wheat futures are climbing after Ukraine's Black Sea ports came under renewed Russian fire, with three dry-cargo ships struck in recent days.
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