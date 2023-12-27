Москвичам тяжело осознать, что в провинции может быть что-то на столичном уровне или даже круче чем в Москве. Часть 3

Третья часть моего обзора, где я рассказываю о музейном комплексе Верхней Пышмы. Далее наш путь лежит в трехэтажный «Музей военной техники», где выставлены небольшие танки, автомобили, мотоциклы, оружие, зал с историей военной формы, фалеристикой и так далее.
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