Бундесвер «слушает» белорусов, развернув системы РЭБ и РЭР у границы республики Подразделения радиоэлектронной борьбы немецкого Бундесвера разверн.
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Бундесвер «слушает» белорусов, развернув системы РЭБ и РЭР у границы республики Подразделения радиоэлектронной борьбы немецкого Бундесвера разверн.
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