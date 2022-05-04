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Какие линии «Зениту» нужно усиливать в первую очередь? Мнение специалиста

Какие линии «Зениту» нужно усиливать в первую очередь? Мнение специалиста

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о трансферной ситуации в «Зените». - Нужно поискать надежного вратаря и пару центральных защитников, - считает специалист.

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