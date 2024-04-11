Китайцы пересадили свиную почку человеку с мертвым мозгом

Китайские врачи пересадили генетически модифицированную свиную почку человеку с мертвым мозгом всего через несколько недель после того, как эта же команда медиков провела операцию по пересадке свиной печени человеку .
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