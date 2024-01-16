В Пакистане заявили, что удар Ирана может вызвать серьезные последствия

Пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства обращает внимание на то, что власти государства с осуждением реагируют на атаку иранских Вооружённых сил, целью которой оказался один из регионов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии