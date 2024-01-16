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В Пакистане заявили, что удар Ирана может вызвать серьезные последствия

В Пакистане заявили, что удар Ирана может вызвать серьезные последствия

Пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства обращает внимание на то, что власти государства с осуждением реагируют на атаку иранских Вооружённых сил, целью которой оказался один из регионов страны.

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