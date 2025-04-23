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Владимирская область: эвакуация после взрыва на складе боеприпасов

Владимирская область: эвакуация после взрыва на складе боеприпасов

Взрыв на складе во Владимирской области привел к эвакуации жителей. Комики Комиссаренко и Романов лишены гражданства за угрозу нацбезопасности.

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