Роскомнадзор опроверг данные о возможном запрете продаж техники Apple в России. Ранее в СМИ появилась информация, что гаджеты могут запретить после исследований, которые проводит Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
Роскомнадзор опроверг данные о возможном запрете продаж техники Apple в России. Ранее в СМИ появилась информация, что гаджеты могут запретить после исследований, которые проводит Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
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