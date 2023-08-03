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Роскомнадзор опроверг данные о возможном запрете продаж техники Apple в России

Роскомнадзор опроверг данные о возможном запрете продаж техники Apple в России. Ранее в СМИ появилась информация, что гаджеты могут запретить после исследований, которые проводит Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

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