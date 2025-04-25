ИРИ раздаст разработчикам игр по 15 миллионов рублей

Тем временем Институт Развития Интернета (ИРИ), известный широкой общественности по запуску игры «Смута», собрался порадовать деньгами небольшие студии.
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