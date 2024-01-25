В НАТО объявили о начале крупнейших за последние десятилетия учений

ТАСС/picture alliance/photothek/Thomas Imo Официальный представитель НАТО Дилан Уайт сообщил, что среди стран Альянса начались крупнейшие (за последние десятилетия) военные учения Steadfast Defender-2024.
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