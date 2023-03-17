Россиянина взяли под стражу за финансирование полка «Азов» и ВСУ

Октябрьский суд Петербурга арестовал 34-летнего ростовчанина Игоря Сиомика, обвиняемого в финансировании украинского националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) и Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Октябрьский суд Петербурга арестовал 34-летнего ростовчанина Игоря Сиомика, обвиняемого в финансировании украинского националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) и Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Свежие комментарии