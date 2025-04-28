SilentSwap — мост между традиционным финансированием и DeFi с защитой частных данных

SilentSwap представляет собой кросс-чейн агрегатор, который объединяет ликвидность различных DeFi-протоколов и предоставляет институциональным инвесторам доступ к децентрализованным продуктам без раскрытия стратегической информации.
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