Российские банки показали рост убытков

По итогам девяти месяцев этого года российские банки ухудшили свои финансовые показатели. Так, средний рост убытков составляет 10% – динамика роста находится на отметке в 34 млрд рублей против 30 млрд рублей в прошлом году.
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