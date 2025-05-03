Губернатор Александр Беглов в ходе рабочей поездки в Мариуполь совершил объезд объектов инфраструктуры

Социально значимые объекты восстанавливаются совместными усилиями петербургских и мариупольских специалистов С главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и врио главы Мариуполя Олегом Моргуном провели объезд объектов инфраструктуры Мариуполя, над которыми петербургские специалисты работают вместе с коллегами из города-побратима.