В Санкт-Петербурге поликлиника №111 получила 27 единиц новой техники

Оборудование поставляется в рамках городской программы модернизации первичного звена В петербургскую городскую поликлинику №111 поступило 27 единиц новой медицинской техники, сообщили в пресс-службе Смольного.
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