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В Ростове-на-Дону бесследно исчез 67-летний мужчина

В Ростове-на-Дону бесследно исчез 67-летний мужчина

Пенсионер Владимир Клокотов не выходит на связь со своими родными уже вторые сутки.В донской столице разыскивают пропавшего пожилого ростовчанина Владимира Клокотова, который не выходит на связь со своими родными и близкими уже вторые сутки.

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