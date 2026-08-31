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Работа в 2026 году: ключевые изменения в сфере труда для работодателей и сотрудников

С 1 сентября лимит сверхурочной работы вырастет до 240 часов, ветераны СВО получат защиту при сокращении, а работодателей ждут новые формы и обязанности.

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