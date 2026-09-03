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Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших на Москву БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших на Москву БПЛА

Восемь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он в Telegram.

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