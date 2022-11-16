NaukaTeh

42 подписчика

Колонка, заряда которой хватит больше чем на 24 часа

Колонка, заряда которой хватит больше чем на 24 часа

﻿﻿Беспроводная колонка — гаджет, который просто невозможно заменить не только на пляжных вечеринках и в походах, но и дома.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх