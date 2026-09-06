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Шоу-бизнес: 45 лет терпела измены ради семьи, но за год погибли сын-актер и муж-режиссер: Как Нина Меньшикова осталась одна и приняла удар судьбы

Шоу-бизнес: 45 лет терпела измены ради семьи, но за год погибли сын-актер и муж-режиссер: Как Нина Меньшикова осталась одна и приняла удар судьбы

Нина Меньшикова запомнилась зрителям после легендарной советской комедии «Девчата»: её героиня - рассудительная мама Вера — бросает в печку письма неверного мужа, навсегда сжигая мосты к прошлому.

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