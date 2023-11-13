Экс-фигурист Энберт заявил, что Валиева потратила эмоциональные силы на суд

Серебряный призер Олимпийских игр в команде, призер чемпионатов мира и Европы Александр Энберт выразил радость от того, что фигуристка Камила Валиева выступила на Гран-при, и отметил, что разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) отвлекают спортсменку.