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Экс-фигурист Энберт заявил, что Валиева потратила эмоциональные силы на суд

Экс-фигурист Энберт заявил, что Валиева потратила эмоциональные силы на суд

Серебряный призер Олимпийских игр в команде, призер чемпионатов мира и Европы Александр Энберт выразил радость от того, что фигуристка Камила Валиева выступила на Гран-при, и отметил, что разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) отвлекают спортсменку.

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