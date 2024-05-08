8 мая мир отмечает день борьбы с талассемией

8 мая отмечается Всемирный День борьбы с талассемией – тяжелым наследственным заболеванием крови. Этот день призван привлечь внимание общественности к проблемам пациентов с талассемией и способствовать улучшению их качества жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии