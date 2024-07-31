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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демар Дерозан и «Чикаго» были далеки от продления контракта

Как сообщает обозреватель ESPN Джамал Коллиер, стороны были далеки от продления контракта по ходу сезона-23/24.

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