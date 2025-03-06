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Военное обозрение

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Politico: советники Трампа провели тайные переговоры с противниками Зеленского, чтобы найти ему замену

Politico: советники Трампа провели тайные переговоры с противниками Зеленского, чтобы найти ему замену

Трамп считает Зеленского недоговороспособным и настаивает на скорейшем проведении президентских выборов на Украине.

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