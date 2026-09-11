У Radeon RX 7900 XTX расплавились сразу два 8-контактных разъема питания

Не только 16-контактные разъемы подводят Не только 16-контактный разъем питания может расплавиться: пользователь форума Reddit под ником AwarenessHour9192 сообщил о случае оплавления классических 8-контактных разъемов своей Radeon RX 7900 XTX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым