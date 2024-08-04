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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РУСАДА о применении антибиотиков перед заплывами в Сене: «Это не запрещено, но в любом случае надо проверять препараты перед использованием»

Ранее несколько тренировочных заплывов в реке во время Олимпиады в Париже были отменены из-за плохого качества воды.

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