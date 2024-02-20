Интересная жизнь с Vera Star Фото: kremlin.ru Судя по всему Никита Михалков решил всерьез взяться за Первый канал, чей контент уже не первый год вызывает массу вопросов у зрителей.
Вопрос об увольнении Эрнста надо ставить ребром: Михалков обратил внимание на провокации на Первом канале
Комментарии
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Христос Второй
Ротшильду принадлежат мировые СМИ , так что у Эрнста за спиной теневой хозяин мира .... Он же ( Ротшильды) со времён Наполеона финансирует обе воюющие стороны, а мы воюем с Украиной, восстанавливаем разворованые оборонные предприятия, создаем новые образцы вооружений, воюем против НАТО....нам деньги нужнее , чем Эрнст .... Так , что смена Коти это большой вопрос ?
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1 час.
СП
Сергей Потемкин
Ёпрст .... второй Чубайс. Можно всё. И так же тихо с чемоданами бабла свалит
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37 мин.
Александр Батт
В трудное время СМИ надо держать в ежовых рукавицах.
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5 мин.
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