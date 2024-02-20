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Вопрос об увольнении Эрнста надо ставить ребром: Михалков обратил внимание на провокации на Первом канале

Вопрос об увольнении Эрнста надо ставить ребром: Михалков обратил внимание на провокации на Первом канале

Интересная жизнь с Vera Star Фото: kremlin.ru Судя по всему Никита Михалков решил всерьез взяться за Первый канал, чей контент уже не первый год вызывает массу вопросов у зрителей.

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Комментарии
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Христос Второй
Ротшильду принадлежат мировые СМИ , так что у Эрнста за спиной теневой хозяин мира .... Он же ( Ротшильды)  со времён Наполеона финансирует обе воюющие стороны, а мы воюем с Украиной, восстанавливаем разворованые оборонные предприятия, создаем новые образцы вооружений, воюем против НАТО....нам деньги нужнее , чем Эрнст .... Так , что смена Коти это большой вопрос ?
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СП
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