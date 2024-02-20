Вопрос об увольнении Эрнста надо ставить ребром: Михалков обратил внимание на провокации на Первом канале

Христос Второй

Ротшильду принадлежат мировые СМИ , так что у Эрнста за спиной теневой хозяин мира .... Он же ( Ротшильды) со времён Наполеона финансирует обе воюющие стороны, а мы воюем с Украиной, восстанавливаем разворованые оборонные предприятия, создаем новые образцы вооружений, воюем против НАТО....нам деньги нужнее , чем Эрнст .... Так , что смена Коти это большой вопрос ?