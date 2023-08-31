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Сборная Китая не стала продлевать контракты с Пасекой и Набиевой. Они тренировали команду с октября 2022 года

Пасека – двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике, Набиева – чемпионка мира. Спортсменки уехали тренировать сборную Китая в октябре 2022 года.

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