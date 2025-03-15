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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Макларен» может полностью переключиться на подготовку к 2026-му – нынешний отрыв трудно превзойти»

Пилот «Мерседеса» убежден, что «Макларен» будет доминировать в сезоне-2025. В квалификации к Гран-при Австралии Ландо Норрис взял поул, а его напарник Оскар Пиастри стал вторым.

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