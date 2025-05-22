Эксперты выяснили, чего нижегородцы боятся больше всего

Всего за несколько месяцев список самых беспокойных тем в регионе изменился до неузнаваемости. На место тревог по поводу обстрелов Курска и Брянска пришли переживания из-за мошенников и разлива мазута в Чёрном море.
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