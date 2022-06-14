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Сегодня во всем мире отмечается День донора

Сегодня во всем мире отмечается День донора. Он призван повысить осведомленность всего мира о потребностях в безопасной крови и ее продуктах для переливания и о важности безвозмездного добровольного донорства для национальных систем здравоохранения.

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