Руководство США будет пытаться затянуть конфликт на Украине как можно дольше для того, чтобы со временем обескровить Россию, заявил полковник армии США в отставке, планировавший ряд крупнейших военных операций, в эфире видеоблога.
Идут разговоры о превращении Галичины в Украинистан
Комментарии
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Анатолий Витушкин
В новом названии Галиции не должно присутствовать напоминание об УКРО, только хохлостан.
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12 час.
Борис Виленский
Слово "Украина" должно исчезнуть навсегда вместе с государством. А хохлов будем "воспитывать" дрессурой.
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10 час.
мЗ
мирас Закироув
Насчет того, чтоб не было Жидо-хохляндского государства, якобы государство, должна исчезнуть из мировой карты ,согласен. Как быть с друзьями, которые евреи, украинцы ,с которыми прожил хорошо рядом, всю свою жизнь? Я разделяю : всех наций: на русских, евреев , бурят, татар ( я татарин) ит.д. и на ЖИДОВ ,они как раз и есть МРАЗЬ в любой нации, в любой стране!
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6 час.
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