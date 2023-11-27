Идут разговоры о превращении Галичины в Украинистан

мЗ

мирас Закироув

Насчет того, чтоб не было Жидо-хохляндского государства, якобы государство, должна исчезнуть из мировой карты ,согласен. Как быть с друзьями, которые евреи, украинцы ,с которыми прожил хорошо рядом, всю свою жизнь? Я разделяю : всех наций: на русских, евреев , бурят, татар ( я татарин) ит.д. и на ЖИДОВ ,они как раз и есть МРАЗЬ в любой нации, в любой стране!