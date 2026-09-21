Силуанов заявил о бюджете РФ на 2027 год с дефицитом 2% ВВП

На Московском финансовом форуме министр финансов Антон Силуанов сообщил о запланированном дефиците бюджета РФ на 2027 год в 2% ВВП.
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