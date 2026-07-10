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Царьград

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Через 24 часа на Москву обрушится смерч? Синоптик прямо сказал, чего ждать столице: "Про них мы молчим"

Через 24 часа на Москву обрушится смерч? Синоптик прямо сказал, чего ждать столице: "Про них мы молчим"

Социальные сети и мессенджеры лихорадит. В преддверии выходных Москву и Подмосковье пугают: вот-вот обрушится разрушительный смерч, столицу ждёт настоящий апокалипсис, суббота станет днём климатической катастрофы.

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