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Гендин объяснил, почему в Крыму представители 175 национальностей живут в мире и согласии

Гендин объяснил, почему в Крыму представители 175 национальностей живут в мире и согласии

Председатель региональной национально-культурной автономии евреев Республики Крым Анатолий Гендин рассказал в комментарии ФАН, чем важен День единства для многочисленных народов, проживающих не только на Крымском полуострове, но и всей России.

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