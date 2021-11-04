Гендин объяснил, почему в Крыму представители 175 национальностей живут в мире и согласии

Председатель региональной национально-культурной автономии евреев Республики Крым Анатолий Гендин рассказал в комментарии ФАН, чем важен День единства для многочисленных народов, проживающих не только на Крымском полуострове, но и всей России.
Председатель региональной национально-культурной автономии евреев Республики Крым Анатолий Гендин рассказал в комментарии ФАН, чем важен День единства для многочисленных народов, проживающих не только на Крымском полуострове, но и всей России.
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