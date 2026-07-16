ASML уже подстраивает свои мощности под Terafab — крупнейший в мире завод по выпуску микросхем Илона Маска

Компания увеличивает производствоВедущий производитель оборудования для компьютерных чипов ASML заявил, что его планы по расширению мощностей в 2027 и 2028 годах, представленные сегодня, учитывают спрос на его оборудование со стороны планируемого Илоном Маском завода по производству чипов Terafab в Техасе.
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