ASML уже подстраивает свои мощности под Terafab — крупнейший в мире завод по выпуску микросхем Илона Маска

Компания увеличивает производствоВедущий производитель оборудования для компьютерных чипов ASML заявил, что его планы по расширению мощностей в 2027 и 2028 годах, представленные сегодня, учитывают спрос на его оборудование со стороны планируемого Илоном Маском завода по производству чипов Terafab в Техасе.