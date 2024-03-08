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Спички - не игрушка

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Добро пожаловать в Средневековье: Финляндия вся обчесалась – древняя зараза вернулась в ЕС

Добро пожаловать в Средневековье: Финляндия вся обчесалась – древняя зараза вернулась в ЕС

  Такое ощущение, что реальной цивилизующей силой для Европы была… Россия. Потому что как только с Россией они разругались, так сразу – всё.

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